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أخبار العراق اليوم.. مظاهرة حاشدة فى بغداد ضد الفساد

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أخبار العراق اليوم.. مظاهرة حاشدة فى بغداد ضد الفساد أخبار العراق اليوم.. مظاهرة حاشدة فى بغداد ضد الفساد
تناولت أخبار العراق اليوم، الجمعة ، تظاهرات حاشدة فى بغداد ضد الفساد دعا إليها مقتدى الصدر، كما ركزت أخبار العراق اليوم على ، تفجير حسينية للشيعة ببغداد والذى أسفر عم مقتل 15.

أخبار العراق اليوم


>وصل الآلاف من اتباع التيار الصدرى إلى ساحة التحرير وسط بغداد، صباح الجمعة، للمشاركة فى تظاهرة ضد الفساد دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر.

ووفقا لروسيا اليوم شهدت العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة تمثلت بقطع طرقات وسط العاصمة بالقرب من ساحة التحرير لحماية التظاهرة، والتى يقودها الصدر الذى وصل إلى بغداد منذ يومين للتباحث مع رئيس حول تشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات العراقيين.

ومن المتوقع أن يطالب الصدر رئيس الحكومة حيدر العبادى غدا بتشكيل حكومة تكنوقراط على وجه السرعة وفق جدول زمنى وحلحلة الأزمات التى تمر بالعملية السياسية بسبب المحاصصة.

أخبار العراق اليوم


>كما فجر انتحاريان نفسيهما فى حسينية للشيعة ببغداد، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا فى هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 50 آخرين أصيبوا فى الانفجار الذى وقع فى حى الشعلة الذى تقطنه أغلبية شيعية فى العاصمة العراقية.

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