فلسطينيون يحيون ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمى فى الخليل

>تظاهر عشرات الفلسطينيين الجمعة فى مدينة الخليل فى الضفة الغربية المحتلة، إحياء للذكرى الثانية والعشرين للمجزرة التى ارتكبها مستوطن إسرائيلى ضد مصلين فى الحرم الابراهيمى، قبل أن يفرقهم الجيش الإسرائيلي.

وسارت التظاهرة بهدوء مطالبين خصوصا بإعادة فتح أحد الشوارع الرئيسية فى المدينة، شارع الشهداء، المقفل أمام الفلسطينيين منذ وقوع المجزرة.

وتمت تفرقة المتظاهرين قرب مستوطنة كريات أربع، التى يتحدر منها باروخ غولدشتاين مرتكب المجرزة، بعدما أطلق الجنود الإسرائيليون قنابل صوتية، واعتقل الجيش الإسرائيلى متظاهرا وصحافيا فلسطينيا، بحسب صحافيين متواجدين فى المكان.

ويوم الجمعة 25 من فبراير عام 1994 فتح المستوطن غولدشتاين-القادم من مستوطنة كريات أربع- النار من بندقيته من طراز ام 16 داخل الحرم الابراهيمى عند صلاة الفجر فقتل 29 فلسطينيا وجرح العشرات، قبل أن يسيطر عليه المصلون ويقتلوه.

واتخذت اسرائيل ترتيبات خاصة لتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود بعد المجزرة.

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