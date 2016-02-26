أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 عناصر من الجيش الليبى بعد تفجير انتحارى نفسه فى بنى غازى

Google+ Print
مقتل 4 عناصر من الجيش الليبى بعد تفجير انتحارى نفسه فى بنى غازى مقتل 4 عناصر من الجيش الليبى بعد تفجير انتحارى نفسه فى بنى غازى
قتل 4 عناصر من الجيش الليبى والوحدات المساندة، ظهر اليوم الجمعة، فى هجوم انتحارى وقع بمحور الهوارى فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال مدير مركز تدريب الحرية العقيد عبدالله الشعافي، لـ "بوابة الوسط، الليبية إن انتحارى فجر نفسه وسط تجمعًا للجيش الليبى والوحدات المُساندة، دون أن يحدد المكان المُستهدف.

يُذكر أن الشعافى أعلن مساء الأمس الخميس السيطرة على مُستشفى الأمراض النفسية بعد تقدم الجيش الليبى خلال العمليات العسكرية والسيطرة على عدة مواقع استراتيجية للجماعات المسلحة خلال الأيام الماضية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365