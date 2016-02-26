مقتل 4 عناصر من الجيش الليبى بعد تفجير انتحارى نفسه فى بنى غازى

قتل 4 عناصر من الجيش الليبى والوحدات المساندة، ظهر اليوم الجمعة، فى هجوم انتحارى وقع بمحور الهوارى فى مدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال مدير مركز تدريب الحرية العقيد عبدالله الشعافي، لـ "بوابة الوسط، الليبية إن انتحارى فجر نفسه وسط تجمعًا للجيش الليبى والوحدات المُساندة، دون أن يحدد المكان المُستهدف.

يُذكر أن الشعافى أعلن مساء الأمس الخميس السيطرة على مُستشفى الأمراض النفسية بعد تقدم الجيش الليبى خلال العمليات العسكرية والسيطرة على عدة مواقع استراتيجية للجماعات المسلحة خلال الأيام الماضية.

>