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أخبار السعودية اليوم.. وصول 4 مقاتلات من سلاح الجو السعودى إلى تركيا

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أخبار السعودية اليوم.. وصول 4 مقاتلات من سلاح الجو السعودى إلى تركيا أخبار السعودية اليوم.. وصول 4 مقاتلات من سلاح الجو السعودى إلى تركيا
ركزت أخبار اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، أكدت وسائل إعلام تركية وصول أربع مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودى إلى قاعدة "إنجرليك" جنوبى تركيا.

وصرح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، أمس الخميس، بأن طواقم عسكرية ومعدات من السعودية والإمارات وصلت قاعدة إنجرليك التركية.

وأضاف مولود جاويش أوغلو أنه من المتوقع وصول طائرات سعودية إلى قاعدة إنجيرليك الجوية التركية الجمعة فى إطار مكافحة تنظيم "داعش".

ومن أخبار السعودية اليوم، حث تحالف دولى مكون من مائة من المنظمات الحقوقية وجماعات للمساعدات الإنسانية الدول الغربية على وقف بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب حملتها الجوية المكثفة على المتمردين الشيعة المدعومين من إيران فى اليمن.

وقالت حملة "الحد من الأسلحة" إن الحملة الجوية تسببت فى حصيلة قتلى كبيرة. وأصدرت المجموعة اليوم الجمعة تقريرا يشير إلى 11 دولة منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، تقول إنها باعت أسلحة كالطائرات غير المأهولة والصواريخ والقنابل بقيمة 25 مليار دولار عام 2015 للمملكة السعودية.

وأوضح التقرير أن الحملة التى تشن على اليمن بقيادة السعودية تصل إلى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحتمل أن ترقى لجرائم حرب."، وتقول الأمم المتحدة إن القتال فى اليمن أسفر عن سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل يمنى منذ مارس 2015، وأكثر من 35 ألف مصاب.

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مصر 365

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