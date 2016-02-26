5 أفكار ناجعة لطرد الذباب من المطبخ

كثيراً ما يعكر الذباب الأجواء، وهو يحلق في المطبخ، خصوصاً أثناء تناول الطعام. ولإبعاده عن "مملكتك"، إليك النصائح الآتية:

1- نظفي المطبخ جيداً ولا تتركي الأطعمة، خصوصاً الحلويات، مكشوفة، بل خزنيها في الثلاجة. واغسلي أواني الطهو والأطباق، فور الانتهاء من تناول الطعام.

2- تأكدي من إغلاق سلّة المهملات جيداً، مع تغيير الكيس يومياً.

3- انثري الأعشاب العطرية، كالريحان والنعناع، على طاولة المطبخ.

4- اسكبي القليل من الخل الأبيض، حول النوافذ والأبواب.

5- قطعي حبة من الليمون الحامض، وثبّتي على أجزائها حبات القرنفل، وضعيها في طبق على طاولة المطبخ.

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