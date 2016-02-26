نشرة ONA للفضائيات| خطاب الرئيس على سكاي نيوز ..وقف برنامج «ملفات ساخنة»..«ناشط غذائي» على نغم أف إم

إعداد- إنجي لطفي

> تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

قالت الإعلامية أيتن الموجي مقدمة برنامج” ملفات ساخنة” على شاشة الفضائية المصرية، إنه تم وقف برنامجها بسبب غضب الأزهر، على خلفية استضافتها للباحث الإسلامي سيد القمني..للمزيد

> أجرى الإعلامي شريف فؤاد، مقدم برنامج” أنا مصر” على شاشة الفضائية المصرية، لقاء مسجل مع الدكتور أحمد زويل حيث تحدث الأخير عن رحلته العلمية خلال ٤٠ سنة..للمزيد

> قال الإعلامي أحمد سمير مدير محطة نغم إف إم، إن المحطة بصدد إطلاق خريطة برامجية جديدة تشتمل على 3 برامج جديدة بالإضافة إلى إجراء تعديلات على البرامج التي تقدم على المحطة مقرر لها خلال مطلع مارس المقبل..للمزيد

قال محمود عبد السلام رئيس قناة الفضائية المصرية، إن القناة تخصص برامجها من أجل مبادرة ” أسبوع الشباب” اعتبارًا من 5 مارس المقبل وتنتهي في 11 مارس..للمزيد

يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج ” حوار القاهرة”على سكاي نيوز في حلقة غدا، خطاب الرئيس السيسي في الفقرة الأولى..للمزيد

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج ” 100 سؤال”، على شاشة الحياة، الفنانة سهير البابلي في حلقتي السبت والأحد..للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي نجوم وأبطال ستاند أب كوميدي “مينا نادر” ، “وليد أبو المجد” ويقوم كل فنان بتقديم فقرة كوميدية خاصة به، في سهرة فنية مسرحية في العاشرة مساء الأحد المقبل..للمزيد