١٠ ملاحظات من مسرح الجلاء بقلم| عماد الدين حسين

فى التاسعة من صباح الأربعاء دخلت نادى الجلاء للقوات المسلحة لحضور إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية.

الاحتفال بدأ فى الحادية عشرة على مسرح الجلاء وعندما غادرنا المكان كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة والنصف عصرا.

وهناك مجموعة من الملاحظات والمشاهدات على مجريات هذا اليوم الطويل:

الملاحظة الأولى: أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى كان الأطول منذ توليه منصبه حيث تجاوز الساعة والنصف، وقبل أن يبدأ قال أكثر من مرة مداعبا الحضور: «أنا هتكلم كتير النهارده ومش هاسيبكم» وقبل الكلمة تحدث لأكثر من ربع ساعة فى مداخلة مطولة مع طارق عامر محافظ البنك المركزى.

الملاحظة الثانية: أن الموضوع المعلن للاحتفال وهو إطلاق «استراتيجية التنمية المستديمة.. رؤية مصر 2030»، توارت كثيرا، ولم تأخذ حقها فى النقاش لأن القضايا المتعددة التى أثارتها كلمة الرئيس غطت على كل شىء.

الملاحظة الثالثة: أن كلمة رئيس الوزراء شريف إسماعيل لم تتضمن كلاما محددا عن تفاصيل الرؤية، وعندما أبديت ملاحظتى هذه للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة فى فترة الاستراحة، قال لى إن كل شىء موجود بالتفصيل داخل الكتاب الضخم الملىء بالجداول والرسوم البيانية، لكن جوهر ملاحظتى أنه كان مطلوبا أن يصل للناس خلال هذا الاحتفال معلومات محددة تتضمن كل شىء عن برنامج التنفيذ، لأن المواطنين لم يتح لهم قراءة هذا الكتاب الضخم.

الملاحظة الرابعة: أن الحكومة تستحق التحية على تقديم هذه الرؤية التى طال انتظارها، لكن تعليقات غالبية الصحفيين الذين حضروا كانت الآتى: هل ستلتزم الحكومة بتطبيق ما ورد فعلا فى الخطة المعلنة حتى ٢٠٣٠، أم أنها تفتقد وجود خطة ورؤية محددة خاصة لعام ٢٠١٦؟!.

الملاحظة الخامسة: أن جمهور المدعوين فى مسرح الجلاء كان معظمه هذه المرة من المدنيين خصوصا القاعة الرئيسية، فى حين شغل المدعوون من القوات المسلحة جانبا صغيرا من الجزء العلوى من القاعة.

الملاحظة السادسة: أن مجلس الوزراء حضر بالكامل تقريبا هذا الاحتفال. وهو أمر نادر الحدوث أيضا، حيث كان يتم دعوة الوزراء المرتبطين بطبيعة الحدث.

الملاحظة السابعة: أن رئيس الجمهورية حسم تقريبا استمرار حكومة شريف إسماعيل وعدم تغييرها قبل البيان الحكومى المنتظر أمام البرلمان. وألمح إلى أن عدم موافقة البرلمان على الحكومة يعنى الدخول فى متاهات قانونية، بمعنى أن ذلك قد يقود إلى حل البرلمان. وقال لى عضو بمجلس النواب حضر الاحتفال إن غالبية مجلس النواب سوف تقبل بأى حكومة يعرضها الرئيس السيسى، لأن ظروف البلد لا تتحمل الدخول فى صراعات فى هذا الشأن.

الملاحظة الثامنة: أن مصر أعلنت للمرة الأولى رسميا أن تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء كانت بفعل عمل إرهابى، حينما قال الرئيس فى خطابه: «إن الذين فجروا الطائرة أرادوا تخريب علاقتنا مع روسيا».

الملاحظة التاسعة: أن الرئيس واصل الارتجال فى خطاباته وهى الطريقة المفضلة له، حيث يعتقد أن ذلك هو الطريق الأفضل للتواصل مع المصريين، خصوصا حينما يكن التواصل مع البسطاء منهم، لكن هناك بعض العبارات والمصطلحات التى تثير الجدل وينبغى أن تخضع للضبط.

شخصيا لم يعجبنى قول الرئيس: «يا ريت كنت أبيع نفسى لو ده هيساعد فى حل مشاكل مصر». أعرف نية الرئيس الطيبة وأنه يقصد التضحية من أجل البلد، لكن أيضا هذا الكلام قد يتم فهمه بصورة سيئة.

ظنى الشخصى أن رئاسة الجمهورية ينبغى أن تضع وسائل التواصل الاجتماعى فى حسابها وهى تتحدث أو حتى تختار العبارات والألفاظ، رغم أن جزءا أساسيا من «السوشيال ميديا» صار معارضا وسيتهكم على أى شىء حتى لو كان الخطاب يحوى العديد من القضايا الإيجابية.

الملاحظة العاشرة: عبارة «اسمعوا كلامى أنا بس ولا تصدقوا كلام أحد غيرى» فهمته بأن الرئيس يطالب المصريين بعدم الإنصات إلى الشائعات، لكن الطبيعى أن المعارضين سيفهمونه باعتباره دعوة إلى «اعتماد سياسة الصوت الواحد والرأى الواحد»، والأفضل أن التعبيرات ينبغى أن تكون واضحة قدر الإمكان، حتى لا يتم تأويلها على أكثر من معنى.

خطاب يوم الأربعاء كان حافلا بالتوجهات والتصورات والأفكار والنوايا، وأعتقد أنه سيتم ترجمتها إلى وقائع فى الفترة المقبلة.