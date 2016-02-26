إحالة موظفة بمدرسة بسوهاج للنيابة بعد قيامها بضرب والدة طالب بالحذاء‎

أحالت مديرية التربية والتعليم بسوهاج موظفة إدارية متهمة بالتعدى بالضرب على ولية أمر تلميذ بالحذاء داخل إحدى مدارس إدارة أخميم التعليمية إلى ديوان الإدارة التعليمية، وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات من قبل لجنة الشئون القانونية بالإدارة.

ترجع الواقعة عقب تلقى إدارة أخميم التعليمة مذكرة من ولية أمر تلميذ تتهم فيه “إدارية بإحدى مدارس ادارة اخميم التعليمية بالتعدرى عليها بالضرب باستخدام الحذاء، بعد ذهاب ولية الأمر للمدرسة للاستفسار عن واقعة حدوث مشاجرة بين ابنها وأحد التلاميذ بالمدرسة، وتكرار الواقعة أكثر من مرة”.

كما قامت وليه الأمر بتقديم مذكرة للدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قيام عدد من العاملين بالمدرسة بكتابة مذكرة مماثلة طالبوا فيها بنقل الإدارية من المدرسة وذلك لسوء معاملتها.