وكيل مجلس النواب: سيتم محاسبة توفيق عكاشة اذا ثبت تحدثه باسم البرلمان خلال لقائه بالسفير الاسرائيلى

قال سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب ، أن البيانات العاجلة لها الاولوية فى المناقشة خلال الجلسة العامة .

> وتابع وهدان خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” تقديم الاعلامى تامر أمين ، اذا كان هناك تسجيلات لما دار بين النائب توفيق عكاشة و السفير الاسرائيلى وثبت انه تحدث باسم البرلمان سيكون هناك وقفة وسيتم محاسبته .

> واكد وهدان أنه مازال الشعب المصرى قضيته الاولى هى القضية الفلسطينية ، قائلا : “نحن نعلم جيدا مابيننا وبين هذا الكيان “.