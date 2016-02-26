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وكيل مجلس النواب: سيتم محاسبة توفيق عكاشة اذا ثبت تحدثه باسم البرلمان خلال لقائه بالسفير الاسرائيلى

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وكيل مجلس النواب: سيتم محاسبة توفيق عكاشة اذا ثبت تحدثه باسم البرلمان خلال لقائه بالسفير الاسرائيلى وكيل مجلس النواب: سيتم محاسبة توفيق عكاشة اذا ثبت تحدثه باسم البرلمان خلال لقائه بالسفير الاسرائيلى

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

قال سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب ، أن البيانات العاجلة لها الاولوية فى المناقشة خلال الجلسة العامة .
> وتابع وهدان خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” تقديم الاعلامى تامر أمين ، اذا كان هناك تسجيلات لما دار بين النائب توفيق عكاشة و السفير الاسرائيلى وثبت انه تحدث باسم البرلمان سيكون هناك وقفة وسيتم محاسبته .
> واكد وهدان أنه مازال الشعب المصرى قضيته الاولى هى القضية الفلسطينية ، قائلا : “نحن نعلم جيدا مابيننا وبين هذا الكيان “.

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