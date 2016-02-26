الداخلية: إصابة ضابطي شرطة ومقتل إرهابيين في مداهمة أمنية بدمياط

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل اثنين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإصابة رائد ونقيب شرطة، وشخص آخر “مدني”، وذلك خلال ضربة أمنية لمداهمة لمجموعة إرهابيين.

> وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم رصد معلومات تفيد اعتزامهم صباح اليوم 26 الجاري تنفيذ إحدى الفعاليات الإثارية المناهضة عبارة عن مسيرة يحوز بعض عناصرها للأسلحة النارية بمنطقة ميدان سرور دائرة قسم شرطة أول دمياط واستغلالها فى تنفيذ سلسلة عمليات العنف تجاه قوات الشرطة حيث قام بعضهم فور وصولهم لمدينة دمياط بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه القوات التي تعاملت معهم وأسفر ذلك عن الأتى :-

> وفاة إثنين من كوادر الجماعة الإرهابية وهما :-

> محمد السيد مسعد بدوى – شهرته ألمونيا ، مواليد 1988 ، إستورجى، مقيم البصارطة مركز دمياط – عثر معه على طبنجة 9 مم وعدد 20 طلقة من ذات العيار، والسيد السيد أبو المعاطى سعيد ، مقيم غيط النصارى أول دمياط – عثر معه على بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار ، ويشار إلى أن الأول مطلوب ضبطه على ذمة العديد من قضايا العنف والتظاهر عددها 38 قضية آخرها القضية الخاصة بتفجير خط الغاز .

وأضاف البيان، أسفرت المداهمة عن إصابة كل من، رائد محمود جلال نجمى (مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى له فتحة دخول وخروج، نقيب مهاب محمد حسن مصاب برش خرطوش باليد اليسرى، وأحد المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة ويدعى / سليمان عبد الفتاح عبد الغنى حسين (سن 25 – عامل بمعرض موبيليا – يقيم بدمياط – مصاب برش خرطوش بالساق واليد.

> وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وحالتهم العامة مستقرة .

> وأكدت الداخلية في بيانها، الذي نشرته على صفحة الوزارة على الفيسبوك، أن أجهزة وزارة الداخلية ورجالها ستظل على عهدها فى المواجهة بكل حسم لأعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والتصدى لكافة البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال عنف وتخريب أو ترويع أبناء شعب مصر العظيم مهما كانت التضحيات.