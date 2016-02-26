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تركيا تعتقل طفلًا بتهمة سب أردوغان على «فيسبوك»

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تركيا تعتقل طفلًا بتهمة سب أردوغان على «فيسبوك» تركيا تعتقل طفلًا بتهمة سب أردوغان على «فيسبوك»

أردوغان

اعتقلت السلطات التركية طفلاً في الثالثة عشرة من عمره بتهمة سب الرئيس رجب طيب أردوغان، في منشور على موقع فيسبوك.
> وبحسب “سكاي نيوز عربية” ذكرت وسائل إعلام تركية، أن حساب الطفل التركي على فيسبوك، جرى وضعه تحت مراقبة الشرطة طيلة 9 أشهر.

واقتحمت فرق لمكافحة الإرهاب من الأمن التركي، بيت الطفل الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن يجري إطلاق سراحه، بالنظر إلى حداثة سنه، وفق ما ذكرت وكالة بيانت التركية للأنباء.

ونفى الطفل التركي شتم الرئيس التركي بشتائم خادشة للحياء، قائلًا، إن بعض أصدقائه يعرفون كلمة مروره في فيسبوك، مما يرجح أن يكون أحدهم وراء المسألة.

ويعد سب الرئيس في تركيا بمثابة جريمة قد تصل عقوبتها إلى 4 سنوات من السجن. وحوكم عدد من المدونيين والصحافيين والأشخاص العاديين في البلاد إثر اتهامهم بقذف الرئيس.

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