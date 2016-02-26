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السعودية تصنف 4 شركات و3 أشخاص كـ«إرهابيين»

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السعودية تصنف 4 شركات و3 أشخاص كـ«إرهابيين» السعودية تصنف 4 شركات و3 أشخاص كـ«إرهابيين»

الداخلية

وضعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 4 شركات و3 أشخاص ضمن تصنيف الإرهابيين، لارتباطهم بأنشطة لحزب الله اللبناني، وذلك وفق ما ورد في بيان لوزراة الداخلية السعودية.

ونقلت “سكاي نيوز” عن وكالة الأنباء السعودية  بيان لوزارة الداخلية: “أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح حيثُ أنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة”.

وذكر بيان الداخلية : “أن حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.

وحذرت الوزارة كافة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من “أي تعاملات مع حزب الله”، مضيفة أن “من يثبت تورطه، ستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله”.

وأفاد البيان أن “تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ /44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة القيام بأي تعاملات معهم”.

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