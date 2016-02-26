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إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بسوهاج‎

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إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بسوهاج‎ إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بسوهاج‎

أغلقت لجنة الاشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بسوهاج عند الساعة السادسة مساء اليوم باب الاقتراع وذلك للبدء فى عملية فرز الاصوات حيث يتنافس 20 من مرشحًا على 7 مقاعد، للفوز بعضوية مجلس الإدارة فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بمحافظة سوهاج تحت إشراف قضائى كامل.

وبدأت عملية الانتخابات فى التاسعة صباحًا وأغلقت الصناديق فى السادسة مساءً، وسوف يتم اختيار 5 أعضاء من شعبة الهندسة المدنية، واثنين من شعبة كهرباء.

وأبرز المرشحين لانتخابات المهندسين من شعبة المدنى: السيد أبو عقيل، وأكرم راضى فخرى، وعلى عبد الساتر الدردير، وعلى عادل حجازى، وكمال الحناوى، وأحمد خالد مقلد، وعصام أنور طه، وعصام فهمى، وعاطف عبد العزيز.

أما شعبة الكهرباء فأبرز المرشحين هم المهندسين عمر عبد الرزاق، ومحمد خضيرى قبيصى، وأبو العزايم فهمى، ومحمد عبد اللاه أحمد ناصر.

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