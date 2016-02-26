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"العلميين": تصويت 2000 بانتخابات التجديد النصفى من إجمالى 44 ألفا

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"العلميين": تصويت 2000 بانتخابات التجديد النصفى من إجمالى 44 ألفا "العلميين": تصويت 2000 بانتخابات التجديد النصفى من إجمالى 44 ألفا
قال الدكتور أسامة يحيى الأمين العام لنقابة العلميين، إن انتخابات التجديد النصفى لنقابة العلميين تسير بشكل طبيعى وبهدوء، لافتا إلى أن هناك عزوفا عن المشاركة فى العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالإدلاء بالصوت، فهناك 44 ألفا لهم حق الإدلاء بالصوت على مستوى الجمهورية وحتى الآن لم يحضر سوى 2000 فقط تقريبا.

وأضاف الأمين العام لنقابة العلميين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم غلق باب التصويت فى الـ7 مساء، لافتا إلى أن الحالة السياسية العامة فى راكدة، وهناك حالة إحباط لدى البعض وفقدان للثقة فى أى انتخابات، قائلا "اعتقد أن من حضروا هم معارف المرشحين فقط".

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مصر 365

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