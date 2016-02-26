«إخوان تونس» تفوز برئاسة 6 لجان داخل البرلمان مقابل 4 للحزب الحاكم

تصدّرت كتلة حركة النهضة المشهد البرلماني في تونس، الجمعة، بعد فوزها برئاسة 6 لجان تشريعية صلب مجلس نوّاب الشعب، فيما أسندت الرئاسة لكتلة حزب “نداء تونس” بأربع لجان.

وحصلت كتلة “النهضة”، بحسب “صحف تونسية”، على رئاسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين واللجنة الانتخابية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

أمّا كتلة “النداء” فأسندت لها رئاسة لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ولجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن ولجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح.

وتتصدر كتلة حركة النهضة منذ الشهر الماضي قائمة الكتل ذات الأغلبية داخل مجلس نوّاب الشعب بـ69 مقعدا من جملة 217 بالبرلمان، بعد انقسام حزب “نداء تونس” الذي تقلّص عدد نوّابه بالبرلمان إلى 64، ثم كتلة “الحرة” المنشقّة عن “النداء” بـ 22 مقعدا.