بالأسماء| الداخلية تكشف المتورطين بتفجير خط الغاز الرئيسي في بورسعيد

أصدرت وزارة الداخلية منذ قليل، بيانًا حول كشف ملابسات واقعة تفجير خط الغاز الرئيسى الخاص بشركة جاسكو القادم من محافظة بورسعيد بمنطقة ترعة السلام بدائرة مركز شرطة دمياط .

وقال البيان: أنه “في إطار تواصل جهود الوزارة فى مجال ملاحقة كوادر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وإفشال مخططاتهم الهدامة .. وتوفر المعلومات لقطاع الأمن الوطنى بصدور تكليفات تنظيمية من الهاربين بالخارج لعناصرهم بالبلاد بتصعيد عمليات العنف بالداخل خلال المرحلة التى تزامنت مع ذكرى 25 يناير 2016 وما تلاها من أحداث بهدف نشر الفوضى وأعمال التخريب وتكدير السلم والأمن الإجتماعى وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية”.

وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على الصفحة الرسمية بـ”"فيسبوك” : “أسفر التعامل الأمني مع تلك المعلومات عن كشف ملابسات واقعة تفجير خط الغاز الرئيسى الخاص بشركة جاسكو القادم من محافظة بورسعيد بمنطقة ترعة السلام بدائرة مركز شرطة دمياط (موضوع القضية رقم 800/2016 إدارى مركز شرطة دمياط )”.

وبحسب البيان، أثمرت عمليات المداهمة للمتورطين فى الحادث عن تحديدهم وضبط مجموعة من المنتمين جميعًا لجماعة الإخوان الإرهابية وهم (عبدالرحمن محمد عبده العطوى ، الخضر صادق محمد عاصى ، رضا رضا محمد العطوى ، محمد ضياء هلال العطوى ، السيد محمود محمد بيه ، أحمد عاشور حلمى الصياد ) الذين اعترفوا بالآتى :-

> ارتباطهم تنظيمياً بالجماعة بمنطقة البصارطه / مركز دمياط ومشاركتهم كافة أوجه أنشطتها والفعاليات الخاصة بها وإنخراطهم ضمن صفوف ما يسمى ( الحراك المسلح )، وقيام الإخواني الهارب معاذ زكريا فهمى الشيوخى ، بتوزيع أدوار المنفذين للواقعة والتى إرتكزت على زرع عبوة ناسفة بخط الغاز وقد أعقب ذلك منحهم مبلغ مالى 500 جنيه لكل منهم .

وقالت الوزارة، إنه كان للضربة الأمنية المشار إليها التأثير السلبى على توجهات كوادر الجماعات الإرهابية بدمياط ( خاصة بمنطقة البصارطه ) حيث رصدت المعلومات اعتزامهم صباح اليوم 26 الجارى تنفيذ إحدى الفعاليات الإثارية المناهضة عبارة عن مسيرة يحوز بعض عناصرها للأسلحة النارية بمنطقة ميدان سرور دائرة قسم شرطة أول دمياط واستغلالها فى تنفيذ سلسلة عمليات العنف تجاه قوات الشرطة حيث قام بعضهم فور وصولهم لمدينة دمياط بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه القوات التى تعاملت معهم وأسفر ذلك عن الأتى :-

> وفاة إثنين من كوادر الجماعة الإرهابية وهما :-

> • محمد السيد مسعد بدوى – شهرته ألمونيا ، مواليد 1988 ، إستورجى، مقيم البصارطة مركز دمياط – عثر معه على طبنجة 9 مم وعدد 20 طلقة من ذات العيار .

> • السيد السيد أبو المعاطى سعيد ، مقيم غيط النصارى أول دمياط – عثر معه على بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار .

> • يشار إلى أن الأول مطلوب ضبطه على ذمة العديد من قضايا العنف والتظاهر عددها 38 قضية آخرها القضية الخاصة بتفجير خط الغاز .

> - إصابة كل من :

> • رائد / محمود جلال نجمى (مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى له فتحة دخول وخروج) .

> • نقيب / مهاب محمد حسن ( مصاب برش خرطوش باليد اليسرى) .

> • أحد المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة ويدعى / سليمان عبد الفتاح عبد الغنى حسين (سن 25 – عامل بمعرض موبيليا – يقيم بدمياط – مصاب برش خرطوش بالساق واليد ) .

> - تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وحالتهم العامة مستقرة .

> - هذا وستظل أجهزة وزارة الداخلية ورجالها على عهدها فى المواجهة بكل حسم لأعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والتصدى لكافة البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون من أجل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال عنف وتخريب أو ترويع أبناء شعب مصر العظيم مهما كانت التضحيات.