أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صور | مذبحة مروعة تودي بحياة أم وأطفالها تثير الفزع بين سكان «كفر خضر» بطنطا

Google+ Print
صور | مذبحة مروعة تودي بحياة أم وأطفالها تثير الفزع بين سكان «كفر خضر» بطنطا صور | مذبحة مروعة تودي بحياة أم وأطفالها تثير الفزع بين سكان «كفر خضر» بطنطا

شهدت قرية “كفر خضر” التابعة لمركز طنطا، منذ قليل عقب صلاة الجمعة، جريمة قتل جماعى مروعة لأسرة بأكملها مكونة من 4 أفراد، وسادت حالة من الذعر والفزع بين الأهالى بعد العثور على امرأة وطفليها مذبوحين، وآخر بين الحياة والموت، ما أدى إلى حالة من الخوف للأهالي وتجمع المئات في محيط المنزل لحين وصول الأجهزة الأمنية.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا يفيد ببلاغ لشرطة النجدة من أهالي قرية كفر خضر التابعة للمركز بالعثور على امرأة تدعى القطب علن (34 عاما) ونجلها الأول عبد الرحمن علاء الدين 8 أعوام، ونجلتها حبيبة علاء الدين 6 أعوام مذبوحين، ونجلها الثالث ويدعى يوسف علاء الدين 10 أعوام مصاب بإصابات بالغة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وحالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى جامعة طنطا لمحاولة إنقاذه.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء حلمي أبو الليل رئيس المباحث الجنائية، والمقدم أحمد جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا، والنقباء أحمد النحراوي وتوفيق شهوان وقوة من المباحث السرية للوقوف على آخر التطورات، وبدء عمل التحريات الأمنية اللازمة.

كشف شهود عيان من أهالي القرية أن زوج المجني عليها علاء الدين درويش صاحب محل مبيدات، ذهب إلى صلاة الجمعة وعاد وعثر على زوجته وأولاده مذبوحين ونجله الكبير في حالة تأخر بعد الإصابات البالغة.

وتجمهر أهالى القرية أمام منزل الضحايا للمطالبة بالقصاص من القتلة والقبض عليهم بعد كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وجاري جمع المعلومات للتعرف على الجاني، وإخطار النيابة العامة لمعاينة الجثث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك