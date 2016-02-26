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مدرب روما: تريدون مثالا يحتذى به.. انظروا إلى صلاح

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مدرب روما: تريدون مثالا يحتذى به.. انظروا إلى صلاح مدرب روما: تريدون مثالا يحتذى به.. انظروا إلى صلاح

أشاد لوتشيانو سباليتي مدرب روما بسلوك لاعبه محمد صلاح وحسن تصرفه خلال المباراة التي جمعت فريقه بباليرمو في الدوري الإيطالي، كما رفض التحدث حول أزمة فرانشيسكو توتي قائد الفريق مجددا.

وكان روما قد تفوق على باليرمو ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإيطالي بنتيجة 5-0 وسجل صلاح هدفين فيث مباراة استبعد فيها المدرب قائد الفريق فرانشيسكو توتي بسبب تصريحاته حول سوء معاملة النادي له.

وصرح سباليتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إمبولي السبت بالدوري "لقد انتهت مشكلة توتي ولا أريد التحدث حولها مجددا كل شيء بخير، إمبولي خصم مختلف مقارنة بباليرمو لذا سأنظر بأمر مشاركته".

وتابع المدرب الإيطالي "لن أدع الاهتمامات الشخصية تأتي قبل اهتمامات الفريق".

واستطرد "في بعض الأحيان يخطئ البعض في فهم قيم النادي الحقيقية، ولكن أفضل مثال هو تصرف محمد صلاح الرائع وأدائه ضد باليرمو كنا متفوقين بنتيجة 4-0 وكان قد سجل هدفين لكنه استمر في تقديم مستواه ولم يتراخ".

وأضاف "هذا ما أسميه الاهتمام بالفريق، إذا تصرف الجميع مثله، لن تكون لدينا مشاكل".

ويواجه روما نظيره إمبولي ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي غدا السبت ويحتل الذئاب المركز الـ4 برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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