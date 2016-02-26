بعد دخول تشك قائمة المتضررين.. حارسان عالميان فقط لم يستقبلا أهدافا أمام ميسي

خرج بيتر تشك من القائمة، لم يعد هناك سوى حارسين فقط لم تتلق شباكهما أهدافا من الساحر العالمي ليونيل ميسي.

هما جيانلويجي بوفون وخوليو سيزار.

تشك صمد كثيرا أمام "البرغوث"، 6 مباريات واجهه بقميص تشيلسي فشل الدولي الأرجنتين في هز شباكه.

لكن مع أول مباراة للتشيكي مع أرسنال، دك ميسي شباكه، ليس بهدف واحد وإنما اثنين.

انضم تشيك إلى الحراس العالميين الذين استقلبت شباكهم أهدافا عن طريق أفضل لاعبي العالم.

فدخل قائمة تشمل مانويل نوير وديفيد دي خيا وثيبوت كورتوا وإيكر كاسياس وجو هارت وإدوين فان دير سار وغيرهم.

ولم يتبق خارج القائمة من بين الحراس العالميين سوى الأخطبوط بوفون والبرازيلي سيزار.

بوفون

لحسن حظ حارس يوفنتوس أنه لم يواجه ميسي سوى مرة واحدة فقط، كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

قهر برشلونة نظيره يوفنتوس بطل إيطاليا بنتيجة 3-1 ولم يسجل ميسي.

وعلى مستوى المنتخبات، لعب بوفون أمام الأرجنتين مرة واحدة فقط، غاب فيها ميسي عن كتيبة الألباسيليستي.

كان ذلك في أغسطس 2013 حين فازت الأرجنتين وديا على الأوزوري 2-1 في روما.

يبدو أن المواجهة المقبلة بين ميسي وبوفون ستتأجل نوعا ما، فبرشلونة تأهل نظريا إلى ربع نهائي الأبطال بعد فوزه على أرسنال في لندن 2-صفر بذهاب الدور ثمن النهائي.

أما بوفون فتعادل مع بايرن ميونيخ 2-2 في إيطاليا وأصبح بلوغه ربع النهائي صعبا للغاية لحاجته للفوز في ألمانيا بلقاء العودة من المسابقة نفسها.

سيزار

الحارس السابق لفلامينجو وإنتر ميلان وكوينز بارك رينجرز لم ينجح ميسي في اختراق شباكه، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

حارس بنفيكا الحالي واجه ميسي مع النيراتزوري ومنتخب البرازيل، ونجح في التصدي لمحاولاته المستمرة في التسجيل ضد مرماه.

ربما يقع ميسي في مواجهة سيزار مجددا، فالأخير فاز بذهاب بثمن نهائي الأبطال أمام زينيت سان بطرسبرج.

فإذا عبر بنفيكا إلى الدور ربع النهائي، قد تقسو عليه القرعة وتوقعه في طريق حامل اللقب برشلونة.

رينا

بيبي رينا حارس نابولي الحالي لم يستقبل أهدافا أمام ميسي على صعيد الأندية، بينما العكس بالنسبة للمنتخبات.

في مباراة 4-1 الشهيرة التي خسرتها إسبانيا وديا أمام مضيفتها الأرجنتين، كان ميسي أحد من هزوا شباك رينا.

الأخير لم يستقبل أهدافا أمام ميسي حينما كان حارسا لليفربول، وعندما كان في صفوف فياريال لم يكن الأرجنتيني قد ثبت قدميه بقوة في تشكيل البلاوجرانا.

قد نشهد مواجهة الموسم المقبل في دوري الأبطال بين ميسي ورينا، الأمر مرهون بالمقعد الذي سيحتله نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.