السفارة الكورية بالقاهرة تقيم مسابقة “كي بوب” للعام الثالث على التوالي‎

أقامت سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة حفل الأغنية الكورية ” كي بوب ” للعام الثالث على التوالي بمكتبة المعادي أمس الخميس .

افتتح الحفل الدكتور بارك جي يانج المستشالر الثقافي والإعلامي للسفارة الكورية بالقاهرة قال رحب فيها بالحضور من الشباب المهتمين بالثقافة الكورية ، وأعلن أن هذا العام مختلف لتقسيم المسابقة لقسمين هما الأغنية والاستعراض .

وأضاف أن شهر نوفمبر سيشهد افتتاح المركز الثقافي الكوري بالقاهرة في حدث فريد .

بدأ المتسابقون في الغناء أمام لجنة التحكيم التي تكونت من المستشار الثقافي للسفارة الكورية بالقاهرة وأححمد رفعت مخرج بالتلفزيون المصري والدكتور ياسر عبد الرحمن أستاذ الموسيقى العربية بالإضافة إلى ممثل الشركة الكورية الراعية للحفل .

وقام الدكتور كيم يونج سو سفير جمهورية كوريا بالقاهرة بتوزيع الجوائز على المتسابقين حيث فازت إيمان بدر بالمركز الأول في مسابقة الغناء حيث ستمثل مصر في الماسبقة العالمية للأغنية الكورية والتي ستقام بكوريا الجنوبية ، وفاز مصطفى ممدحت بالمركز الثاني في نفس الفئة .

وفي فئة الاستعراض فازت فرقة dark angel بالمركز الأول ليمثلوا مصر في المسابقة العالمية بكوريا الجنوبية ، بينما فازت فرقة 2AM بالمركز الثاني .

وفي نهاية الحفل ألقى الدكتور كيم يونج سو سفير جمهورية كوريا بالقاهرة كلمة عبر فيها عن سعادته بزيادة عدد المهتمين بالثقافة الكورية بمصر .