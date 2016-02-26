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مستقبل وطن بالمنوفية إعادة هيكلة أمانة الحزب بالمحافظة وضخ دماء جديدة

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مستقبل وطن بالمنوفية إعادة هيكلة أمانة الحزب بالمحافظة وضخ دماء جديدة مستقبل وطن بالمنوفية إعادة هيكلة أمانة الحزب بالمحافظة وضخ دماء جديدة
قال مصطفى بسيونى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، إنه تقرر إعادة هيكلة أمانة الحزب بالمحافظة، لبدء مرحلة جديدة من العمل الحزبى، وضخ دماء جديدة ذات كفاءات عالية وخبرات محترمة، مضيفًا، أنه سيتم تشكيل الأمانات المختلفة وتفعيل أدوارها داخل المحافظة بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن هذا الإجراء منطقى بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية واستعدادا للمحليات.

وأضاف بسيونى، فى تصريحات صحفية أن الحزب نجح فى تنظيم معسكر الشباب فى مدينة الغردقة بحضور عدد من نواب الحزب وعدد من أعضاء مجلس النواب المستقلين، مشيرا إلى أن المعسكر قد حقق أهدافه التى أعد من أجلها من تنمية وتطوير أداء شباب الحزب من خلال ورش العمل التى نظمها الحزب.

وأشار بسيونى أن الحزب يخطط لمعسكر بمدينة بورسعيد خلال الأشهر القادمة، يأتى فى دور تشجيع الحزب للسياحة الداخلية، وتعريف الشباب بأماكن السياحية فى مصر، مؤكدا أن هذا المعسكر يوفر للشباب فرصا لزيارة الأماكن السياحية، إضافة إلى توعية الشباب بالقضايا السياسية وتنمية مهاراتهم على التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.

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مصر 365

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