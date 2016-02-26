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بالصور.. حسم مقعد نقيب العلميين و8 أعضاء فى السويس بالتزكية

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بالصور.. حسم مقعد نقيب العلميين و8 أعضاء فى السويس بالتزكية بالصور.. حسم مقعد نقيب العلميين و8 أعضاء فى السويس بالتزكية
شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن العلمية فرع السويس "العلميين"، ظهر اليوم، حسم معقد نقيب العلميين للدكتور جمال سنجر، و8 من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالتزكية.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال سنجر نقيب العلميين بالسويس، إن عدد أعضاء نقابة المهن العلمية بالسويس 1640 عضوًا، ومن لهم حق التصويت 460 عضوًا حسب تجديد العضوية، وأعلنت اللجنة العامة بالقاهرة أن من يُسدد اشتراك النقابة اليوم له حق التصويت.

وأضاف "نقيب العلميين"، أنه نتج عن انتخابات اليوم فوز النقيب بالتزكية وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وممثل فرع السويس فوق 15 سنة تخرج، ويتنافس على مقعد ممثل فرع السويس تحت 15 سنة تخرج، مرشحان هما محمد إبراهيم ومصطفى عبده.

ويشرف على الانتخابات لجنة مكونة من رئيس اللجنة الكميائى أحمد الشماخ، وأعضاء اللجنة الكميائى لبيب طلخان والكميائى حازم حسين، ويتوافد الأعضاء على مقر النقابة بحى السويس حتى إغلاق الاقتراع فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

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انتخابات-التجديد-النصفى-لنقابة-العلميين-بالسويس-(3)

انتخابات-التجديد-النصفى-لنقابة-العلميين-بالسويس-(4)

انتخابات-التجديد-النصفى-لنقابة-العلميين-بالسويس-(5)

انتخابات-التجديد-النصفى-لنقابة-العلميين-بالسويس-(6)

انتخابات-التجديد-النصفى-لنقابة-العلميين-بالسويس-(7)
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