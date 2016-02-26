بالصور.. نقابة المهندسين بالإسماعيلية تواصل انتخابات التجديد النصفى

شهدت لجان انتخابات التجديد النصفى لعضوية ومجلس نقابة المهندسين بمحافظة الإسماعيلية، إقبالاً متوسطًا حتى الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، حيث أدلى بصوته حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم حوالى 550 عضوًا لاختيار 7 مرشحين من بين 25 مرشحًا موزعين على 3 قوائم، إضافة إلى الفردى.

وقال المهندس عطية عارف نقيب المهندسين بالمحافظة، أن لجان النقابة فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتغلق أبوابها فى تمام الساعة السابعة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل لاختيار 7 مرشحين من إجمالى 25 مرشحًا.

وأضاف، أن عملية الفرز ستتم بشكل فورى عقب الانتهاء من عملية التصويت وسيتم إعلانها فورًا، كما يتم التصويت أيضًا على انتخابات الشعب العامة التى تتم بالنقابة العامة.

يذكر أن عدد أعضاء نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية 8 آلاف عضو، والمسددين للاشتراكات عددهم 6 آلاف عضو، وتم إغلاق باب تسديد الاشتراكات أمس الخميس أى قبل الانتخابات بـ24 ساعة.

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