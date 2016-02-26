ضبط عاطلين بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر بقنا

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة فرشوط، اليوم الجمعة، بإشراف النقيب أحمد النجمى، والنقيب عبد الرحمن باز، معاون وحدة مباحث أبوتشت، من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر، و3 طرب حشيش.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا ، إخطارًا بضبط كل من باسم.ا.غ ( 23 عامًا)، ومحمد.ص.س ( 24 عامًا)، بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بلغت 3 آلاف قرص من الأقراص المخدرة، و 3 طرب حشيش.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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