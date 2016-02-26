عمال البوفيه يشرفون على انتخابات "العلميين" بالدقهلية.. وتحرير 4 محاضر

شهدت نقابة العلميين اليوم الجمعة، غيابًا تامًا للإشراف القضائى، فى انتخابات اختيار أعضاء ونقباء النقابة الفرعية بالدقهلية، وحالة من سوء التنظيم وتواجد بعض المرشحين بمقار الاقتراع.

وحصل "اليوم السابع" على صور تظهر قيام عمال ببوفيه النقابة، بتنظيم العملية الانتخابية، فيما أفاد مصدر بنقابة العلميين - رفض ذكر اسمه - أنه تم توزيع استمارات الاقتراع ليلاً على بعض أعضاء النقابة، وتم تحرير 3 محاضر بمركز شرطة طلخا، إثبات حالة بعدم وجود إشراف قضائى، ووجود بطاقة دوارة بين الناخبين، ووجود تسويد وتوجيه للناخبين باللجنة.

فيما تم تحرير محضر رابع بنيابة طلخا، لإبطال سير العملية الانتخابية بالنقابة.



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