أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عمال البوفيه يشرفون على انتخابات "العلميين" بالدقهلية.. وتحرير 4 محاضر

Google+ Print
عمال البوفيه يشرفون على انتخابات "العلميين" بالدقهلية.. وتحرير 4 محاضر عمال البوفيه يشرفون على انتخابات "العلميين" بالدقهلية.. وتحرير 4 محاضر
شهدت نقابة العلميين اليوم الجمعة، غيابًا تامًا للإشراف القضائى، فى انتخابات اختيار أعضاء ونقباء النقابة الفرعية بالدقهلية، وحالة من سوء التنظيم وتواجد بعض المرشحين بمقار الاقتراع.

وحصل "اليوم السابع" على صور تظهر قيام عمال ببوفيه النقابة، بتنظيم العملية الانتخابية، فيما أفاد مصدر بنقابة العلميين - رفض ذكر اسمه - أنه تم توزيع استمارات الاقتراع ليلاً على بعض أعضاء النقابة، وتم تحرير 3 محاضر بمركز شرطة طلخا، إثبات حالة بعدم وجود إشراف قضائى، ووجود بطاقة دوارة بين الناخبين، ووجود تسويد وتوجيه للناخبين باللجنة.

فيما تم تحرير محضر رابع بنيابة طلخا، لإبطال سير العملية الانتخابية بالنقابة.

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (1)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (2)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (3)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (4)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (5)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (6)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (7)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (8)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (9)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (10)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (11)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (12)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (13)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (14)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (15)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (16)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (17)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (18)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (19)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (20)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (21)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (22)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (23)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (24)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (25)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (26)

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (27)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365