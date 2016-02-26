بالصور.. إزالة 118 حالة إشغال جديدة بشارع عبد السلام عارف فى بنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف خلال حملة مكبرة من رفع و إزالة للإشغالات بشارع عبدالسلام عارف "أحد أكبر شوارع مدينة بنى سويف" 118 حالة إشغال، وشملت بداية كورنيش النيل حتى مصنع الثلج نهاية الشارع، واستخدمت سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية ومشروع النظافة لرفع المخلفات والاشغالات.

وأسفرت الحملة التى نفذت مساء أمس وشارك فيها كل من: نائب رئيس المدينة، رئيس قسم المرافق بمديرية الأمن، وكيل شئون المناطق، وعدد من عناصر قوات الأمن وروساء المناطق والعاملين بالوحدة المحلية ومشروع النظافة، عن رفع العديد من المخالفات والاشغالات المتنوعة بواقع 17 حالة إشغال طريق، 20 بائع متجول، 26 لافتة ،22 تاندة، 33 حالة تعد على الأرصفة.



>