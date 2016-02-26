بالصور.. رئيس كازاخستان يصطحب السيسي فى جولة بالقصر الرئاسي

اصطحب الرئيس الكازاخستان نور سلطان نزارباييف، نظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جولة بالقصر الرئاسى الكازاخى، عقب وصول الرئيس السيسى، وإقامة مراسم استقبال الرسمى للرئيس السيسى، فى القصر الجمهورى، اليوم الجمعة.

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