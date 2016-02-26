الداخلية: الإرهابيان المقتولان فى البصارطة بدمياط أعضاء بخلية الحراك المسلح

أفادت وزارة الداخلية، أنه فى إطار تواصل جهود الوزارة فى مجال ملاحقة كوادر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإفشال مخططاتهم الهدامة، فتوصلت معلومات قطاع الأمن الوطنى بصدور تكليفات تنظيمية من الهاربين بالخارج لعناصرهم بالبلاد بتصعيد عمليات العنف بالداخل خلال المرحلة التى تزامنت مع ذكرى 25 يناير 2016 وما تلاها من أحداث بهدف نشر الفوضى وأعمال التخريب وتكدير السلم والأمن العام وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن التعامل الأمنى مع تلك المعلومات أسفر عن كشف ملابسات واقعة تفجير خط الغاز الرئيسى الخاص بشركة جاسكو القادم من محافظة بورسعيد بمنطقة ترعة السلام بدائرة مركز شرطة دمياط (موضوع القضية رقم 800/2016 إدارى مركز شرطة دمياط)، وقد أثمرت عمليات المداهمة للمتورطين فى الحادث عن تحديدهم وضبط مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وهم "عبد الرحمن محمد عبده العطوى، الخضر صادق محمد عاصى، رضا رضا محمد العطوى، محمد ضياء هلال العطوى، السيد محمود محمد بيه، أحمد عاشور حلمى الصياد".

وأكدت الداخلية، أن المتهمين اعترفوا بارتباطهم تنظيمياً بالجماعة بمنطقة البصارطة بمركز دمياط، ومشاركتهم كافة أوجه أنشطتها والفعاليات الخاصة بها وانخراطهم ضمن صفوف ما يسمى (الحراك المسلح)، وقيام الإخوانى الهارب معاذ زكريا فهمى الشيوخى، بتوزيع أدوار المنفذين للواقعة والتى ارتكزت على زرع عبوة ناسفة بخط الغاز، وقد أعقب ذلك منحهم مبلغ مالى 500 جنيه لكل منهم.

وأشارت الداخلية، أنه كان للضربة الأمنية وضبط هذه الخلية الإرهابية، التأثير السلبى على توجهات كوادر الجماعات الإرهابية بدمياط (خاصة بمنطقة البصارطة)، حيث رصدت المعلومات اعتزامهم صباح اليوم الجمعة، تنفيذ إحدى الفعاليات المناهضة عبارة عن مسيرة يحوز بعض عناصرها للأٍسلحة النارية بمنطقة ميدان سرور دائرة قسم شرطة أول دمياط، واستغلالها فى تنفيذ سلسلة عمليات العنف تجاه قوات الشرطة، حيث قام بعضهم فور وصولهم لمدينة دمياط بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه القوات التى تعاملت معهم، ما أسفر عن مقتل اثنين من كوادر الجماعة الإرهابية وهما "محمد.ا"، استورجى، مقيم البصارطة مركز دمياط، وعثر بحوزته على طبنجة 9 مم وعدد 20 طلقة من ذات العيار، وكان مطلوب ضبطه على ذمة العديد من قضايا العنف والتظاهر عددها 38 قضية آخرها القضية الخاصة بتفجير خط الغاز، و"السيد.ا" عثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار.

فيما أصيب الرائد محمود جلال نجمى بطلق نارى بالساق اليسرى له فتحة دخول وخروج، والنقيب مهاب محمد حسن برش خرطوش باليد اليسرى، وأحد المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة ويدعى سليمان عبد الفتاح عبد الغنى حسين، برش خرطوش بالساق واليد، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وحالتهم العامة مستقرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها ورجالها سيظلون على عهدها فى المواجهة بكل حسم لأعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية والتصدى لكافة البؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال عنف وتخريب أو ترويع أبناء شعب مصر العظيم مهما كانت التضحيات.