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كوبر: لا يهمني إذا خسرت مصر بثلاثية أمام بوركينا

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كوبر: لا يهمني إذا خسرت مصر بثلاثية أمام بوركينا كوبر: لا يهمني إذا خسرت مصر بثلاثية أمام بوركينا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عدم اهتمامه بنتيجة اللقاء الودي المقبل للفراعنة أمام بوركينا فاسو على قدر اهتمامه "برؤية خطة وطريقة لعب معينة قبل مواجهة نيجيريا".

منتخب مصر يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وديا يوم السبت استعدادا لمواجهتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وتحدث كوبر عن المواجهة قائلا: "لا أهتم بنتيجة المباراة".

وأوضح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بحضور مراسل FilGoal.com "الأهم بالنسبة لي هو رؤية خطة وطريقة لعب معينة قبل مواجهة نيجيريا".

وأضاف "على سبيل المثال من الممكن أن ألعب على طريقة التسلل، فأخسر بثلاثية. ولكن هذا لا يهم. الأهم هو رؤية الخطة".

ويحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تنزانيا وتشاد. بينما يأتي منتخب النسور في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز على تشاد وتعادل أمام تنزانيا.

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