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مؤتمر كوبر- عن تأثير ما يحدث من الأهلي والزمالك على مصر.. وسبب عدم رفض ' صغار ' بوركينا

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مؤتمر كوبر- عن تأثير ما يحدث من الأهلي والزمالك على مصر.. وسبب عدم رفض ' صغار ' بوركينا مؤتمر كوبر- عن تأثير ما يحدث من الأهلي والزمالك على مصر.. وسبب عدم رفض ' صغار ' بوركينا

سرد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أسباب عدم رفضه مواجهة منتخب المحليين لبوركينا فاسو على الرغم من رفضه السابق لمواجهة السنغال.

منتخب مصر يستعد لمواجهة بوركينا فاسو وديا يوم السبت استعدادا لمواجهتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وكانت هيكتور كوبر قد رفض مواجهة منتخب المحليين السنغالي أثناء معسكر الفراعنة الماضي والتي شهد أزمة بسبب "المحليين".

وقال كوبر: "مواجهة منتخب المحليين لبوركينا يختلف عن مواجهة السنغال التي رفضتها".

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة بحضور مراسل FilGoal.com "رفضت مواجهة السنغال لأنني لم ألعب أنني سأواجه منتخب المحليين، على عكس بوركينا. فأنا أعلم من البداية بمواجهة المحليين. ولذلك الأمر مختلف".

وتابع "لا يهمني نتيجة المباراة على عكس ما يهمني رؤية خطة اللعب المناسبة والتي سيتم تطبيقها أمام نيجيريا وهي المواجهة الأهم بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يهمني النقد الأهم بالنسبة لي هو الاستفادة من المدة التي نجتمع بها مع لاعبي ، لتدريبهم على خطط معينة قبل مواجهة نيجيريا".

الأهلي والزمالك وتغيير المدربين

وتطرق كوبر في حديثه عن تغيير المدربين في الدوري المصري وأخرهم الأهلي والزمالك قئلا: "بالتأكيد تغيير المدربين له تأثير. ولكن هذا شأن الأندية ومجالس إداراتهم".

وأردف عزيمة اللاعب المنضم إلى المنتخب. هذا هو الأهم بالنسبة لي، عزيمته وتركيزه مع المنتخب وترك أزماته في حالة تواجدها مع ناديه خلف ظهره أثناء تواجده مع المنتخب".

مدرب نيجيريا

و تقدم صنداي أوليسيه مدرب نيجيريا باستقالته قبل أقل من شهر على مواجهتي مصر المصيريتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ولم يقدر صنداي على الاستمرار في منصبه في ظل الضغوطات والمشاكل الموجودة بينه وبين الإعلام والاتحاد المحلي لكرة القدم.

وعن ذلك قال كوبر: "لا يهمني بشكل كبير استقالة مدرب نيجيريا".

وأتم "ولكن بالتأكيد سأتخذ الأمر من الناحية الإيجابية، غياب الانسجام ربما هو الجانب الإيجابي من الأمر".

ويحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على تنزانيا وتشاد. بينما يأتي منتخب النسور في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوز على تشاد وتعادل أمام تنزانيا.

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فيديو اليوم السابع

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