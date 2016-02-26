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أستاذ أمراض كبد:الاستخدام العشوائى لأدوية السيولة يؤدى لنزيف الجهاز الهضمى

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أستاذ أمراض كبد:الاستخدام العشوائى لأدوية السيولة يؤدى لنزيف الجهاز الهضمى أستاذ أمراض كبد:الاستخدام العشوائى لأدوية السيولة يؤدى لنزيف الجهاز الهضمى
أكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش ندوة عقدت أمس بعنوان "نزيف الجهاز الهضمى العلوى"، أن نزيف الجهاز الهضمى يمثل أحد أهم المشاكل التى تواجه الطبيب فى الطوارئ بالمستشفيات.

وقال الدكتور عمر هيكل إن نزيف الجهاز الهضمى العلوى يختلف فى عن الدول الأخرى نظرا لانتشار بعض الأمراض المتوطنة بمصر، مثل البلهارسيا وتليف الكبد وفيروس سى، حيث يؤدى التليف الكبدى لزيادة ضغط الوريد البابى، وإلى دوالى المرىء التى تمثل 50% من أسباب نزيف الجهاز الهضمى فى مصر.

الاستخدام العشوائى للمسكنات والروماتيزم يؤدى للنزيف
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وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى لـ"اليوم السابع" أن الاستخدام العشوائى للمسكنات وأقراص الأسبرين وأدوية الروماتيزم من أهم الأسباب التى تؤدى إلى نزيف الجهاز الهضمى العلوى إذا ما تم استخدامها دون مراجعة الطبيب لتحديد الجرعة اللازمة، مشيرا إلى أنه فى الــسنوات الأخيرة انتشر استخدام الأقراص التى تؤدى لسيولة الدم خصوصا بعد الإصابة بجلطات القدمين، وبعد قسطرة القلب، وتركيب الدعامات، حيث تؤدى لحدوث نزيف بالجهاز الهضمى إذا لم يتم ضبط الجرعة حسب حالة المريض والإشراف الطبى الدقيق.

قرحة المعدة والاثنى عشر من أهم الأسباب
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وتابع رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد: تشمل أسباب نزيف الجهاز الهضمى الإصابة بقرحة المعدة والاثنى عشر والتقرحات والالتهابات الشديدة بأسفل المرىء، ويعانى منه مرضى الفشل الكلوى، مؤكدا أن العلاج يعتمد أساسا على التشخيص الجيد، وتقييم حالة المريض بدقة لان النزيف قد يؤدى إلى ما يسمى بالصدمة العصبية، ويصيب بهبوط حاد فى ضغط الدم ويحتاج المريض لدخول المستشفى أو الرعاية المركزة للحصول على العلاج اللازم.

طرق العلاج حسب الحالة
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ولفت الدكتور عمر هيكل إلى أنه فى هذه الحالة يتم إجراء منظار على الجهاز الهضمى العلوى لمعرفة سبب النزيف، ويتم العلاج حسب السبب، فإذا كان السبب هو دوالى المرىء تجرى عملية لربط الدوالى أو إذا كان هناك قرحة نازفة يتم حقنها ببعض المواد الكيماوية أو استخدام كلبسات لربط الشريان الذى يسبب النزيف، موضحا أن هناك تطورا طبيا فى هذا المجال لاستخدام مناظير الجهاز الهضمى فى تركيب الكلبسات أو استخدام الارجون ليزر.

وأكد هيكل أن المريض يحتاج فى هذه الحالات إلى تناول بعض الأدوية عن طريق الحقن بالوريد مثل حقن النكسيم عن طريق الوريد أو إعطاء مرضى الكبد حقن "الكوناكيون" لعلاج زيادة سيولة الدم لديهم.

ونصح أستاذ الكبد والجهاز الهضمى المرضى الذين يعانون من نزيف الجهاز الهضمى بالتوجه فورا إلى المستشفى المتخصص وإجراء الفحوصات اللازمة، لأن أى تأخير يؤدى لزيادة فرص حدوث مضاعفات، وضعف الاستجابة لطرق العلاج.

جانب من ندوة نزيف الجهاز الهضمى العلوى (1)

جانب من ندوة نزيف الجهاز الهضمى العلوى (2)

جانب من ندوة نزيف الجهاز الهضمى العلوى (3)

جانب من ندوة نزيف الجهاز الهضمى العلوى (4)

جانب من ندوة نزيف الجهاز الهضمى العلوى (5)
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مصر 365

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