النائب بدوي عبد اللطيف: سيتم سحب الثقة من أي وزير لا يحل مشكلات المواطنين

قال النائب بدوي عبد اللطيف،عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالدقهلية أنه سيتقدم بمذكرة للمسئولين بالمحافظة لاستكمال اقامة سور مركز شباب قرية جصفة في مركز ميت غمر، مؤكدا أن مشاكل المواطنين في قريتي جصفة وميت أبو خالد أهمها مشكلات الصرف الصحي ومراكز الشباب وكذلك المشكلات التعليمية في المدارس.

> وأضاف النائب خلال جولته بالقريتين التابعتين لمركز ميت غمر بالدقهلية ، والتي رصدها برنامج (عين على البرلمان)، علي قناة الحياة 2 اليوم الجمعة، إنه سيعرض مذكرة على وزير الري د.حسام مغازي لحل أزمة الري المغطى بعد تعرض الأراضي الزراعية للملوحة وتأثر المحاصيل تنفيذا لما طالب به المواطنون في القريتين، مؤكدا أن النواب لن يتكاسلوا عن توصيل صوت المواطنين داخل مجلس النواب وحل مشكلاتهم ومحاسبة الوزراء عن أي سلبيات وسيتم سحب الثقة من أي وزير يتقاعس عن حل مشكلات المواطنين، وسيبذل النواب جهودهم لكي يشعر المواطن بوجود نواب قائمين على رعاية مصالحهم بشكل دائم.

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