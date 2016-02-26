مباشر انتخابات الفيفا - جولة أولى مشتعلة لم تسفر عن فائز.. والإعادة تحكم الصراع الثلاثي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد.

وخلال الجولة الأولى، جاء السويسري جياني إنفانتينو، الأمين العام للاتحاد الأوروبي (ويفا)، في المركز الأول بـ88 صوت.

يليه الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، بفارق 3 أصوات فقط، بينما جاء الأمير الأردني علي بن الحسين ثالثا بفارق بعيد بحصوله على 27 صوتا.

فيما حل الفرنسي جيروم شامبين في المركز الأخير برصيد 7 أصوات فقط.

ونظرا لعدم توافر شرط أغلبية الثلثين سوف يتم الإعادة بين الثلاثي إنفانتينو والشيخ سلمان بن إبراهيم والأمير علي بن الحسين في الجولة الثانية على أن يُستبعد شامباني.

وتقضي اللوائح أن يحصل الفائز بمنصب الرئاسة على ثلثي أصوات الاتحادات التابعة للفيفا والتي لديها حق التصويت والبالغ عددها (207)، ولهذا يتأجل الحسم لجولة ثانية.

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الولاية الجديدة

وأعلن الكاميروني عيسى حياتو، القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الرئيس الذي سيتم انتخابه اليوم الجمعة خلال الجمعية العمومية غير العادية الحادية عشرة للفيفا سيتولى المهمة حتى عام 2019 فحسب، وليس حتى 2020.

وبحسب ما أوضحه حياتو، سيكمل المرشح الفائز -وفقا للوائح- الولاية التي بدأها جوزيف بلاتر، الذي انتخب أواخر مايو الماضي واستقال في الثاني من يونيو، بعد ملاحقته بتهم فساد.

قبل البداية

وأكد الكاميروني عيسى حياتو، القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في افتتاح الجمعية العمومية غير العادية، أن الأخيرة "ستمثل بداية لحقبة جوهرية في تاريخ الفيفا"، الذي "يتعهد بحسم بأن يسلك طريقا جديدا للتغيير".

وأكد "لا أحد ينفي أنه كان علينا في العام الماضي اجتياز عدة تحديات أثرت على أسس منظمتنا. الفيفا كان في مركز الاهتمام لأسباب سلبية، لكننا تمكنا من تغيير ذلك. معا نحن عازمون على وضع كرة القدم في قلب كل جهودنا".

ووصف حياتو الإصلاحات التي ستخضعها الجمعية العمومية للتصويت، على إدارة وشفافية الاتحاد، بأنها "تقدمية ومهمة"، وتمنى التوفيق للمرشحين الخمسة الذين يتنافسون على خلافة السويسري جوزيف بلاتر في الرئاسة.

وأضاف "حان الوقت لانتخاب الشخص الذي يوجهنا في هذه الفترة العصيبة. بالتوفيق للمرشحين، وكل الأفضل في المستقبل للجميع، في وقت نصنع فيه مستقبلا جديدا".

وأبرز رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ أن الجمعية العمومية للفيفا "ستقرر مستقبل كرة القدم العالمية"، ودعا الاتحادات التابعة له إلى التصديق على الإصلاحات من أجل "طي الصفحة"، مثلما فعلت المؤسسة التي يتولى رئاستها.

وأكد باخ في افتتاح الجمعية العمومية المنعقدة بزيورخ "نعرف أن الأهم في كرة القدم هو الهدف. اليوم تنتخبون رئيسا جديدا، ستقررون استراتيجيتكم للعب، أتمنى أن تسجلوا في مبارياتكم المقبلة أهدافا لكي تفوز كرة القدم العالمية".

واعتبر المسئول الألماني أن اليوم الجمعة "سيكون يوما استثنائيا"، أمام الفيفا فيه "فرصة كبيرة لطي الصفحة" عبر التصديق على الإصلاحات المتعلقة بطريقة إدارته، وعليه أن "يقدم استجابة جديدة فيما يتعلق بأسئلة حول مصداقيته وإدارته الجيدة".