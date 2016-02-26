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كازاخستان تدعم رغبة مصر فى إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى

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كازاخستان تدعم رغبة مصر فى إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى كازاخستان تدعم رغبة مصر فى إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى

26 فبراير 2016 | 5:48 مساءً

أعلن رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف أن الأستانا تدعم حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى. وقال الرئيس نور سلطان نزارباييف فى بيان مشترك حول نتائج المحادثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى: الاتجاه الأول هو تبادل وتطوير وسائل النقل والإمكانات اللوجستية لبلداننا، ونحن نؤيد نية القاهرة لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى”. وأعلن نص البيان الخاص بالرئيس السيسى ونور سلطان نزار باييف أن مشاركة البلدين فى هياكل التكامل المختلفة يفتح آفاقا جديدة لتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى بينهما.

 

2016-02-26

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