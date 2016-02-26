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شيخ الأزهر يزور ألمانيا مارس المقبل ويلتقى بابا الفاتيكان

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شيخ الأزهر يزور ألمانيا مارس المقبل ويلتقى بابا الفاتيكان شيخ الأزهر يزور ألمانيا مارس المقبل ويلتقى بابا الفاتيكان

شيخ الأزهر – الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

سيقوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ أحمد الطيب، بزيارة إلى ألماينا منتصف مارس المقبل، وذلك بناء على مبادرة من جامعة ويستفاليا Westf?lische UNIVERSITAT بمدينة مونستر. وقالت مصادر لـ”اليوم السابع”، إن الشيخ أحمد الطيب سيزور أيضا ولأول مرة فى الخامس عشر من مارس، القاعة الرئيسية فى البوندستاج الألمانى – البرلمان -، وسيلتقى عددا من النواب وممثلين عن الطوائف الدينية وبعض العلماء، وسيدور الحوار حول الإسلام والسلام، وفى ظهر اليوم التالى سيلتقى عمدة المدينة، وفى 17 مارس سيشارك شيخ الأزهر فى “مؤتمر الأديان العالمى”، والذى سيقام تحت عنوان “السلام عليكم” فى قاعة القلعة بمدينة مونستر. وأشارت المصادر إلى أن الإمام الأكبر سيلتقى يوم السبت (19 مارس) البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حيث سيدور نقاش بينهم حول إعادة تنظيم التعاون بينهما فى ضوء تنامى التستر بالدين لممارسة الإرهاب.

 

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