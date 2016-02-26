السيسي يرحب بتسيير خط طيران مباشر بين كازاخستان وشرم الشيخ اعتباراً من مارس

أكد الرئيس الكازاخستان نزارباييف، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمام بلاده بمصر كمقصد سياحي كبير، نظراً لما تتمتع به من حضارة عظيمة ومناخ معتدل، فضلاً عما تزخر به من تراث أثري عظيم، مؤكداً تشجيعه لمواطنيه على السفر إلى مصر.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعنا لزيادة ومضاعفة أعداد السياح الوافدين من كازاخستان، ورحب بتسيير خط طيران مباشر بين أستانا وشرم الشيخ اعتباراً من شهر مارس المقبل. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وجه الشكر للرئيس نزارباييف على دعوته لزيارة كازاخستان، مؤكداً حرصه على تلبيتها باعتبار كازاخستان من الدول الصديقة التي تعتز بها مصر كثيراً، وتحرص على تنمية علاقاتها معها على جميع الأصعدة. ووجه الرئيس السيسي التهنئة لنظيره الكازاخي بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على استقلال كازاخستان، مشيداً بما حققته من نمو اقتصادي وإنجازات على مختلف الأصعدة. وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لمواقف كازاخستان الداعمة للإرادة الحرة للشعب المصري، وتفهمها لحقيقة الأوضاع التي جرت في مصر.

واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث أوضح الرئيس أن الشعب المصري استطاع أن يصوب مسار ثورته وأن يحافظ على هويته الوطنية المعتدلة في مواجهة دعاوى الغُلو والتطرف، وتوافقت القوى الوطنية المصرية على خارطة المستقبل التي تم استكمال كافة استحقاقاتها بتشكيل مجلس النواب الجديد. وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول استعراض مختلف مجالات التعاون بين البلدين، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر لدعم وتأييد كازاخستان لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، وتطلعنا لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات في الفترة القادمة، تمهيداً لتفعيل تلك الاتفاقية عقب التوقيع عليها. وأعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من تجربة كازاخستان في إنشاء العاصمة الجديدة أستانا، وذلك في ضوء الجهود المصرية الجارية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما بحث الرئيسان إمكانية إقامة عدد من المشاريع الزراعية المشتركة، وخاصةً في مجال الغلال، حيث رحب الرئيس بمقترحات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي على ضوء قرار مصر بالانضمام لمنظمة الأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تم اقتراح إنشائها بمبادرة من الرئيس نزارباييف. كما أكد الرئيسان على أهمية التعاون في مجال تجارة الترانزيت، مؤكدين على إمكانية التكامل بين مشروع “الطريق المضيء” الذى أطلقه الرئيس الكازاخي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين مشروع التنمية في منطقة قناة السويس وذلك في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد الذي يدعمه البلدان ويساهمان فيه.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس الكازاخي أشاد خلال اللقاء بصناعة الدواء المصرية، منوهاً إلى أن هناك 40 دواءً مصرياً مسجلاً في كازاخستان، ومعرباً عن تطلع بلاده لإنشاء شركات مشتركة مع مصر في مجال تصنيع الأدوية، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس. كما تطرقت المباحثات إلى موضوعات التعاون في مجال الفضاء، لا سيما أن مصر أطلقت أول قمر صناعي لها من كازاخستان، بالإضافة إلى سبل التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأكد الرئيسان على أهمية مواصلة الجهود الدولية والتعاون فيما بين البلدين من أجل إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي. وتوافق الرئيسان كذلك على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، ومواصلة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال التعريف بصحيح الدين الإسلامي وقيمه السمحة النبيلة التي تحض على التسامح والرحمة، والتعارف وقبول الآخر.