المعارضة الإيرانية: الانتخابات التشريعية ليست حرة والغالبية العظمى قاطعوها

قالت دولت نوروزى ممثلة المجلس الوطنى للمعارضة الإيرانية فى الخارج، إن هناك سلطة مطلقة لولاية الفقيه متمثلة بالمرشد الأعلى على خامنئى، مضيفة أن الانتخابات ليست حرة بل قائمة على الثيوقراطية أو النظام الدينى.

وأوضحت نوروزى فى تصريح لقناة سكاى نيوز عربية الإخبارية، أن "كل المرشحين والمشاركين بالحملة الانتخابية، يجب أن يثبتوا دعمهم وولاءهم للمرشد الأعلى بشكل رسمى، بالإضافة لإثبات الولاء للحرس الثورى وكل جهة تابعة للمرشد".

وأشارت نوروزى إلى أن "الأمر لا يتعلق بالانتخابات، بل بتعيين من هو أكثر ولاء لنظامه الإجرامى" على حد تعبيرها، وأضافت نوروزى أن "الغالبية العظمى من الشعب الإيرانى قاطعوا هذه الانتخابات لأن ليس لديهم ثقة بأن هذا النظام سيجلب التغيير".

وقالت نوروزى إن "نسبة البطالة فى إيران تلامس 50 %، و80% من الشعب يعيشون فى ظروف صعبة على الرغم من أن إيران دولة غنية، إلا أن المستفيد الأول من إيرادات النفط بالدولة هم الحرس الثورى".

وأكدت نوروزى أن النظام فى إيران "يدعم الإرهاب ويتدخل بشؤون الدول المجاورة كالعراق واليمن ولبنان، مشيرة إلى أن معظم الأموال تذهب لتعزيز الأنشطة الإرهابية فى تلك البلاد".

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