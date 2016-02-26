رئيسة قسم الأشعة بـ57357: نستخدم نظام الطب عن بعد لإنقاذ المرضى بسرعة

لا اختلاف حول أهمية النظام بالمستشفيات لإنقاذ المريض بأسرع وقت، وهو ما اتبعه مستشفى57357 منذ بدايته.

قالت الدكتورة إيمان زكى رئيسة قسم الأشعة فى مستشفى 57357 وأستاذ أشعة فى معهد الأورام القومى بجامعة القاهرة لـ"اليوم السابع" إن اللحظة فى حياة المريض تساوى الكثر، ولذلك وضعنا نظاما خاصا يساعد فى اختصار الوقت على المريض والطبيب فى نفس الوقت، وهذا النظام معروف عالميا باسم الطب عن بعد، ويتم استخدامه مع الحالات الطارئة التى تأتى إلى المستشفى وتحتاج فحصا سريعا، وقد يكون هذا فى وقت متأخر وهنا لا ينتظر المريض الأطباء حتى يأتوا من منازلهم ولكن يتم وضع المريض على أجهزة الأشعة وإجراء التحاليل لهم ويشاهد كل مختص وهو فى منزله كل النتائج فور صدورها ويساهم فى خطة العلاج السريعة حتى يصل للمستشفى.

وأضافت الدكتورة إيمان زكى على هامش فعاليات اليوم الثانى لمؤتر "الجراحات الحديثة لأورام المخ والأعصاب للأطفال" أن خدمة الطب عن بعد تسهل الوصول لكل الأطباء فى كل مكان حتى لو كانوا فى بلد آخر وهى خدمة جديدة نضيفها إلى سلسلة الخدمات الحديثة التى نتعامل بها داخل المستشفى لتقديم رعاية افضل للمرضى.

وأشارت د.إيمان إلى نظام آخر تتبعه مستشفى 57357 منذ نشأتها وهى عدم الاحتفاظ بفحصوات المريض فى أوراق مجمعة، ولكن وفق نظام تكنولوجى بوضعها على أجهزة كمبيوتر يسمح لكل طبيب بمشاهدتها فى أى وقت لمراجعة حالة المريض والاحتفاظ بها حتى بعد انتهائه من مرحلة العلاج لاحتمالية عودة المرض إليه.