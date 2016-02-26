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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب من حين لآخر وقد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية.

الرياح تكون شمالية شرقية - شمالية / 15 - 30/35 كم/ساعة بوجه عام.. و البحر .. متوسط يضطرب مع وجود السحب بارتفاع من قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام بالعمق يصل إلى ستة أقدام.

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و 39 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 20 دقيقة صباحا.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      20              85       25 .
> دبي                        28      21              85       30 .
> الشارقة                   29       18              85       30.
> عجمان                    29      17              85        25.
> أم القيوين                30       18             80        25 .
> رأس الخيمة             31        17             85       25 .
> الفجيرة                   35       24              80       35.
> العين                     33       19              75       20 .
> ليوا                       32      20               80       20 .
> الرويس                  31      20               80       20 .
> السلع                     31       21               80       20.
> دلما                      30      21               80       25 .
> طنب الصغرى         29      22               85       30 .
> طنب الكبرى           29      22               85       30 .
> أبوموسى                29      22               80       25.

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