إسراء عبد الفتاح بعد دعوتها لمؤتمر دولي: 14 شهر «ممنوعة من السفر» بدون سبب

تساءلت الناشطة إسراء عبد الفتاح، عن أسباب منعها من السفر لمدة تزيد عن 14 شهرًا، دون أسباب معلنة، منذ يناير 2015، مؤكدة أن ذلك انتهاكًا للدستور والقانون.

وذكرت إسراء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أنها تلقت دعوة لحضور مؤتمر بيروجيا الدولي للصحافة، لحضور ورشة عمل عن حرية الإعلام في إيطاليا مطلع أبريل الجاري، وأرسلت الجهة المنظمة، الدعوة إلى وزارة الخارجية وتنتظر ردها، للإفصاح عن سبب منعها من السفر.

ونوهت، أنها اتخذت خطوات قضائية لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، إلا أنها لم تتلق أي رد من جهة رسمية عن سبب منعها من السفر.