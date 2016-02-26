وزير الطيران : طرح 187 الف متر مربع من مشروع مدينة المطار أمام المستثمرين

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أنه تم طرح مزايدة علنية بين الشركات الإستثمارية المصرية والعربية والأجنبية وذلك لإشغال واستغلال قطعة أرض بمساحة 187 الف متر مربع بالمنطقة الإستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي ، ضمن مشروع “الإيربورت سيتي” التي تتبناه وزارة الطيران المدني لإنشاء مدينة المطار ، التي تضم خدمات لوجستية وشحن جوي وأنشطة ترفيهية وتعليمية ومنتجع سياحي ومراكز طبية وتجارية ومعارض متخصصة وغيرها .

واضاف الوزير في تصريحات صحفية تأتي هذه الخطوة في اطار توجهات الحكومة بتشجيع رأس المال المصري والأجنبي علي الإستثمار في مصر ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة له وكذلك توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة من انشاء هذا المشروع العملاق الذي يصل حجم استثماراته الي 80 مليار جنيه .

كما يساهم المشروع في تعزيز موقع ومكانة مطار القاهرة الدولي كمطار محوري جاذب لحركة السياحة والترانزيت وسيعد من المطارات القليلة علي مستوي العالم الذي يمتلك هذه المنطقة الاستثمارية .

وستصبح مصر الدولة رقم 19 عالميا في تنفيذ مشروعات المدن حول المطارات بعد نجاح تنفيذها في مدن عالمية ودول مثل سنغافورة ودبي وماليزيا وامريكا وانجلترا وجنوب أفريقيا وألمانيا والصين ودول اخرى.

هذا وقد تحدد موعد تقديم العروض الفنية والمالية وفتح العروض الفنية نهاية مارس القادم علما بأن مدة التعاقد للمشروعات المتقدمة 40 عاما .