حبس 6 متهمين في مشاجرة أمين الشرطة وأسرة زوجته بالمنيا

قررالمستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمالالمنيا، حبس 6 متهمين بالتشاجر وحمل أسلحة بقرية قلوصنا بسمالوط، وبينهم أمين شرطة وشقيقيه، بسبب خلافات زوجية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

شمل القرار، حبس محمد أحمد محمود مصطفي 40 سنة، أمين شرطةمن قوة مركز مطاي، وشقيقيه شعبان 35 سنة، خفير نظامي، وربيع 30 سنة، عامل، “طرفأول”.

وحبس كل من، محمد عيسي محمد، 42 سنه، رقيب شرطة أول، من قوةمركز سمالوط، ورمضان جمال مقبول، 26 سنة، مزارع، والسادات محمد نجيب، 27 سنة، عامل،” طرف ثاني”.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، تلقي بلاغاً من أهالي قرية قلوصنا، بحدوث مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقيه”طرف أول”، وأقارب زوجته”طرف ثاني”، وإطلاق أعيره نارية، وأستخدام أسلحة بيضاء، ووقوع مصابين من الجانبين.