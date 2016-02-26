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تعيين الدكتور علاء عزوز نائبًا لرئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب

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تعيين الدكتور علاء عزوز نائبًا لرئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب تعيين الدكتور علاء عزوز نائبًا لرئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب

الدكتور علاء عزوز

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، قرارا حمل رقم 236 لسنة 2016 بتكليف الدكتور علاء عزوز، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالعمل نائبًا لرئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، خلفًا للدكتور هاني رمضان.

وشغل «عزوز» عدة مناصب في مركز البحوث الزراعية، منها «رئيس مشروع التغذية المدرسية، والمدير التنفيذي لمشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصري، وعضو المجلس الاستشاري لسياسات الأمن الغذائي واللجنة التنسيقية لمركز معلومات الأمن الغذائي، واللجنة المصرية لدستور الأغذية (كودكس)، ومقرر لجنة تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي، وعضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بوزارة التضامن الاجتماعي».

يذكر ان الدكتور علاء عزوز احد القيادات التى اثرت بشكل ايجابى فى المواقع التى تولى ادارتها , اصدر له وزير الزراعة الحالى قبل شهرين قرارا وزاريا بالعمل مديرا تنفيذيا لمشروع تغذية المدارس خلفا للمهندس سعد الانصارى .

 

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