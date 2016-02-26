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صور| السكة الحديد : نشتري منظفات بـ 2مليون جنيه لنظافة المحطات والأرصفة

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صور| السكة الحديد : نشتري منظفات بـ 2مليون جنيه لنظافة المحطات والأرصفة صور| السكة الحديد : نشتري منظفات بـ 2مليون جنيه لنظافة المحطات والأرصفة

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن  سعد الجيوشي وزير النقل يشدد على أهمية نظافة القطارات والمحطات والأرصفة لأن المواطن من حقه أن تقع عينيه على كل شيء جميل، وهذا ليس رفاهية ولكنه ضرورة على الأقل للوقاية من الأمراض والعدوى.

وأضاف إبراهيم، وفق بيان للوزارة على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” أن الجيوشي يتلقى تقريرًا يوميًا من اللواء رفعت حتاته رئيس السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة والذي يبذل مجهودًا كبيرًا في نظافة المحطات والورش والقطارات والأرصفة، ويسعى إلى تطوير الشركة.

ويقول “حتاته” بحسب البيان، إنه يقوم بشراء منظفات ومطهرات بحوالي 2 مليون جنيه في العام ولذلك فكر في عمل مصنع للمنظمات يوفر احتياجات السكة الحديد وبيع الفائض منه للجمهور والمؤسسات الحكومية حتى يحقق عائدا للشركة يطور به خدماتها .

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