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الأحد| الليثي يستضيف نجوم ستاند آب كوميدي ببرنامج بوضوح

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الأحد| الليثي يستضيف نجوم ستاند آب كوميدي ببرنامج بوضوح الأحد| الليثي يستضيف نجوم ستاند آب كوميدي ببرنامج بوضوح

عمرو الليثي

كتبت:  إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي نجوم وأبطال ستاند أب كوميدي “مينا نادر” ، “وليد أبو المجد” ويقوم كل فنان بتقديم فقرة كوميدية خاصة به، في سهرة فنية مسرحية في العاشرة مساء الأحد المقبل.

ويتطرق الحوار إلى هذا النوع من الفن والذي انتشر مؤخراً وأصبح وسيلة مهمة للتعبير والانتقاد وإيصال رسالة أو فكرة معينة.. وأصبح فيه ورش كتير بتتبنى المواهب وأهم ما يميزه هذا النوع من الفن وهل تقبله الجمهور المصري.

يذكر أن ” ستاند أب كوميدي” هو نوع من أنواع الكوميديا, حيث يؤدي الممثل الكوميدي أدواره مباشرة للجمهور, ويلقي النكت والسخرية وقوفا ويطلق على الممثل الذي يقوم بها ستاند اب كوميديان.و بدأ استاند أب ببريطانيا بالقرن 18 واشتهر بأمريكا.

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