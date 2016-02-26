حبس عامل زراعى 4 أيام لاقتحامه مدرسة وتهديد الطلاب بـ"مطواة" فى الدقهلية

أمرت النيابة العامة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بحبس عامل زراعى، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت حالة من الذعر سادت بين طلاب وعاملين بمدرسة دماص الثانوية التجارية، التابعة للإدارة التعليمية بميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إثر قيام شخص بالقفز من أعلى سور المدرسة وأشهر سلاح أبيض لإرهاب الطلاب أمس الخميس.

ونجح مدرسون وعمال فى ضبط "أحمد.ر" 19 سنة عامل زراعى، ومقيم بقرية دماص، داخل المدرسة شاهرا مطواة "قرن غزال"، باحثا عن طالب لخلافات بينهما، أراد إصابته وطعنه داخل المدرسة، تم تسليم المتهم للشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر 5046 جنح مركز شرطة ميت غمر لسنة 2016.

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