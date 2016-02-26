ضبط 19 قضية تموينية بسوهاج بينها مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من ضبط "19" قضية تموينية منها ضبط عماد.م.ص"، 42 سنة، مدير مسئول مصنع حلويات، ويقيم دائرة مركز الزقازيق "شرقية"، لإدارته مصنع حلويات ‏بدون ‏ترخيص، وحيازة مواد مجهولة المصدر فـى عملية التصنيع، وضبط 9 أطنان سميد، و7 أطنان سكر، و‏‏5 أطنان ‏مواد خام مختلفة الأنواع تستخدم فـى عملية التصنيع، و"2500" كجم دقيق فاخر، و"500" كجم كرتون فارغ، و2 ماكينة تصنيع، و2 أسطوانة بوتاجاز، تحرر عن ذلك المحضر رقم ‏‏1294 جنح ‏قسم ثان سوهاج لسنة 2016‏.

‏وضبط الحملة "ياسر.ا.ع" 38 سنة صاحب محل زيت طعام ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازته وعرض سلع غير ‎صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط "750" كجم زيت طعام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال ‎إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، "3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، "3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.