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أستاذ طب نفسى: مخدر الاستروكس خطير جدا ويسبب هبوط القلب والوفاة

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أستاذ طب نفسى: مخدر الاستروكس خطير جدا ويسبب هبوط القلب والوفاة أستاذ طب نفسى: مخدر الاستروكس خطير جدا ويسبب هبوط القلب والوفاة
حذر الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسى وعلاج الإدمان من الأضرار الخطيرة لمخدر الإستروكس، والتى ضبطت مباحث شرطة الدقى مؤخرًا بعض مروجيه، وهو يعرف أيضا باسم تعويذة الشيطان أو الفيل الأزرق، ويتم تروجيه بين المدمنين الأثرياء نظرا لأنه باهظ الثمن.

وأوضح دكتور عادل أن الأستروكس يعد من المخدرات المخلقة، والتى يبلغ عددها أكثر من 120 نوعا، ويحتوى على تركيزات من مخدر الحشيش ومركبات الهيوسين والهيوسايمين والأتروبين، مؤكدا أن مخدر الإستروكس يعد أخطر من الحشيش والبانجو، وتأثيره أقوى منهم نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية بجانب المواد المخدرة المعروفة .

وأوضح أستاذ الطب النفسى أن مواد الأتروبين والهيوسين والهيوسايمين تعمل على الجهاز الباراسمبثاوى وتسبب ارتخاء العضلات والإمساك والاحتقان واتساع حدقة العين وانخفاض الضغط الدموى واحتباس البول وزيادة ضربات وخلل بالوعى أو ما يعرف بشبه الغيبوبة، ويصاب الشخص بهلاوس سمعية وبصرية .

وأضاف د.محمد عادل الحديدى أنه مع زيادة الجرعة يصاب الشخص بهبوط فى القلب والدورة الدموية وانخفاض شديد فى ضغط الدم، كما أنه قد يتعرض الشخص لغيبوبة ويتوقف قلبه، وقد يصل الأمر للوفاة.


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