بالصور.. أطباء شمال سيناء يفتحون النار على مديرية الصحة

فتح أطباء شمال سيناء النار على مديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدين أنها تعمل فى اتجاه بعيدا عنهم، حيث أكد الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء، أن من يقف ويؤازر أطباء شمال سيناء فى قضاياهم كل الجهات فى حين تتجاهلها مديرية الصحة.>وقال سلام، إن الأطباء بشمال سيناء وقفوا متضامنين مع زميلهم الدكتور سامى أنور، الذى تم إقالته من منصبه كمدير مستشفى العريش العام، وتم التقدم بمذكرات لنقابة الأطباء ووزير الصحة ورئيس الوزراء وأنهم لا يدافعون عن شخص ولكن لأنه كان يعمل بكل طاقته.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للأطباء بالعريش ظهر اليوم بحضور أطباء شمال سيناء، والدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب، والدكتور سليمان عرادة مدير التأمين الصحى، والدكتور محمود عامر مدير مرفق إسعاف شمال سيناء.

وقال الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب، إن شمال سيناء تعانى من هجمة شرسة، وأنهم مع ذلك يواجهون كل الصعاب مؤكدا أنهم سيتصدون لكل من يحاول تشويه أبناء سيناء، لافتا إلى أن ما حدث فى مستشفى المطرية من اعتداء على أحد الأطباء تجاوز فردى، ورد فعل وزارة الداخلية مسىء لكل المجتمع المصرى وكان بجب أن تحاسب المخطئ.

واستعرض الدكتور سامى أنور أمين عام نقابة الأطباء مجهودات النقابة بشمال سيناء خلال عام، ومنها تجديد مشروعات العاج والكارنيهات لـ30 طبيبا، وترخيص 15 منشأة، والعمل على زيادة إيراد النقابة، مخاطبة النقابة لدعم وتطوير نقابة أطباء شمال سيناء، ومخاطبة الجهات المعنية بخصوص استمرر صرف حافز المناطق النائية لغير المغتربين.

وكرمت النقابة خال اجتماعها عددا من المتميزين من أطباء شمال سيناء من المحالين للمعاش والمتميزين فى أعمالهم وهم: "الدكتور محمد الشاعر، الدكتور عايش عطية عايش، الدكتور رضوان عباس، الدكتور أحمد عبدالعظيم، اسم الدكتور محمد عبدالله السيد، اسم الدكتور محمود الجبرى، الدكتور محمد حسن خليل، وتكريم الدكتور سامى انور مدير مستشفى العريش العام السابق، الدكتور اشرف حنفى محمود، الدكتور محمود جمعة أيوب، الدكتورة فتحية الغزال، والدكتور عمر حسان الخليلى، والدكتور رمضان إسحاق، الدكتور عبدالرحمن سعيد، الدكتور أحمد رضا إبراهيم، الدكتورة أمل سلامة حسن، الدكتور أحمد الرفاعى، الدكتورة نهى عبدالفتاح، وتكريم عدد من أبناء الأطباء المتفوقين.

كما تم تكريم مربين من معلمين ساهموا فى مسيرة الأطباء وهم: "سالم الشوربجى، عطية حسن سالمان، كمال الحلو، سلامة زكى سلامة، سعيد المطرى، عطوة الشريف، صبرى الشوربجى، رتيبة عروج، على زايد، سلامة سليمان عليان، سليمان موسى، فوزى المطرى، انهار عبدالحى، كامل الشعراوى، عبدالفتاح طيور، سلامة حسين الشوربجى، زغلول المطرى".

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