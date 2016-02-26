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بالصور.. وزراء الأوقاف والثقافة والتنمية المحلية والمفتى يغادرون الإسماعيلية

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بالصور.. وزراء الأوقاف والثقافة والتنمية المحلية والمفتى يغادرون الإسماعيلية بالصور.. وزراء الأوقاف والثقافة والتنمية المحلية والمفتى يغادرون الإسماعيلية
غادر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، وحلمى النمنم وزير الثقافة، الإسماعيلية، منذ قليل، بعد مشاركتهم فى افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، اليوم وأداء صلاة الجمعة بالمسجد، بعد انتهاء الترميم من قبل وزارة الأوقاف، بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، استقبل صباح اليوم الوزراء برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، وبحضور نواب الإسماعيلية اللواء أشرف عمارة، والمستشار عبد الفتاح عبد الله، وعصام منسى، وأحمد بدران البعلى، والدكتور سامى هاشم؛ لحضور مراسم الافتتاح الرسمى لمسجد أبو بكر الصديق.

وألقى الخطبة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتى تناول من خلالها شرحًا لعظمة الإسلام وسماحة الدين الإسلامى، الذى يدعو إلى نشر السلام والمحبة بين الجميع.

كما عقد وزير الأوقاف مؤتمرًا موسعًا مع عدد كبير من الأئمة والدعاة والإداريين العاملين بالأوقاف، بحضور فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، ووكلاء الوزارة لمحافظتى السويس وبورسعيد .

وأكد وزير الأوقاف، خلال المؤتمر، حتمية تصحيح مفاهيم الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة خاصة لإعادة تفعيل القوافل الدينية ودروس الثلاثاء وإحياء الأمسيات والندوات الدينية بجميع محافظات الجمهورية، وتسعى جاهدة من أجل التواصل مع المواطنين فى مختلف أماكنهم لنشر التوعية الدينية بسماحة ووسطية تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.

وفى ختام المؤتمر، كرم وزير الأوقاف 10 من الإداريين العاملين بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وشمل التكريم كل من حسين صالح عبد العزيز ومحمد أحمد زامل وسامية شعيب محمد ومحمد أحمد ضبعان وسحر محمود حسين وحسين حامد محمد والسيد مغازى وعيد محمود محمد وعلى عزت على ومحمد أحمد إبراهيم، كما تم إهداء المصحف الشريف للمحافظ، ودرع المحافظة لوزير الأوقاف.

وزراء-الأوقاف-والثقافة-والتنمية-المحلية-والمفتى-يغادرون-الإسماعيلية-(1)

وزراء-الأوقاف-والثقافة-والتنمية-المحلية-والمفتى-يغادرون-الإسماعيلية-(3)

وزراء-الأوقاف-والثقافة-والتنمية-المحلية-والمفتى-يغادرون-الإسماعيلية-(4)

وزراء-الأوقاف-والثقافة-والتنمية-المحلية-والمفتى-يغادرون-الإسماعيلية-(5)

وزراء-الأوقاف-والثقافة-والتنمية-المحلية-والمفتى-يغادرون-الإسماعيلية-(6)

وزراء-الأوقاف-والثقافة-والتنمية-المحلية-والمفتى-يغادرون-الإسماعيلية-(7)


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